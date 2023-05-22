《經濟通通訊社２２日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，今年１－４月，新能源汽車銷

量排名前十位的企業集團銷量合計為１８８﹒７萬輛，同比增長５８﹒６％，佔新能源汽車銷售

總量的８４﹒９％，高於上年同期８﹒４個百分點。上述十家企業中，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）銷量繼續在高基數上維持高增速，理想汽車同比增速最顯著。

１－４月，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為６８４﹒６萬輛，同比增長３﹒８％

，佔汽車銷售總量的８３﹒１％，低於上年同期２﹒６個百分點。上述十家企業中，與上年同期

相比，比亞迪、奇瑞和北汽（０１９５８）銷量增速明顯，呈兩位數增長；一汽、長安

（深：０００６２５）和吉利（００１７５）同比小幅增長，其他企業呈不同程度下降。

１－４月，國內汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為５８２﹒２萬輛，同比下降

３﹒６％，較１－３月收窄１２﹒７個百分點，佔汽車銷售總量的８４﹒８％，低於上年同期

１﹒８個百分點。上述十家企業中，與上年相比，比亞迪、北汽、華晨寶馬銷量增速實現正增長

；吉利和一汽銷量增速較１－３月由負轉正，其他企業呈不同程度下降。（ｓｌ）

