《經濟通通訊社２２日專訊》國家郵政局公布，４月郵政行業寄遞業務量完成１２６﹒４億

件，同比增長３０﹒５％，其中快遞業務量完成１０２﹒１億件，同比增長３６﹒４％。郵政行

業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成１１６９﹒９億元（人民幣．下同），同

比增長２３％，其中快遞業務收入完成９２４﹒９億元，同比增長２４﹒９％。

１－４月，郵政行業寄遞業務量累計完成４６８億件，同比增長１３﹒７％，其中快遞業務

量累計完成３７１億件，同比增長１７％。郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收

入）累計完成４７３２﹒１億元同比增長１２﹒１％，其中快遞業務收入累計完成３５１４﹒４

億元，同比增長１２﹒２％。



＊首４月異地快遞業務收入增五成＊



１－４月，同城快遞業務量累計完成３８﹒７億件，同比增長０﹒７％；異地快遞業務量累

計完成３２３﹒７億件，同比增長１８﹒５％；國際╱港澳台快遞業務量累計完成８﹒６億件，

同比增長５４﹒１％。同城、異地、國際╱港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的

１０﹒４％、８７﹒３％和２﹒３％；業務收入分別佔全部快遞收入的６％、５０﹒７％和

１０﹒９％。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降１﹒７個百分點，異地快遞業務量的

比重增長１﹒２個百分點，國際╱港澳台業務量的比重增長０﹒５個百分點。（ｓｌ）

