《經濟通通訊社２２日專訊》隨著人工智能（ＡＩ）急速發展，詐騙集團的詐騙手法也日趨

「先進」。內蒙古包頭市公安局電信網絡犯罪偵查局５月初破獲一宗利用ＡＩ換臉技術進行電信

詐騙的案件，案中騙徒並無使用其他微信帳號添加受害人為好友，而是直接盜用受害人好友的微

信，利用ＡＩ換臉技術向受害人發起視頻聊天。受害人見樣貌和聲音都確是「好友」，就應其請

求轉帳４３０萬元（人民幣．下同），未料過後驚悉遇上「高科技」騙局。

包頭市公安局在微信公眾號公布案件，指福州市某科技公司法人代表郭先生４月２０日上午

１１時４０分突然接到好友的微信視頻電話，兩人短暫聊天後，好友告訴郭先生，自己的朋友在

外地投標，需要４３０萬元保證金，且需要公對公帳戶過帳，所以想借用郭先生公司的帳戶「走

一下帳」。好友向郭先生索取銀行卡號碼後，聲稱已將錢轉到郭先生的帳戶，還把完成銀行轉帳

的截圖透過微信轉了給郭先生。

郭先生認為視頻對話內容可信，遂沒有即時核實錢是否到帳，就於上午１１時４９分分兩次

將４３０萬元轉帳過去，然後向好友傳送信息稱「已辦妥」，卻萬沒想到好友的回覆竟是一個「

問號」。郭先生馬上致電好友，見對方強調沒有要求轉帳，才意識到受騙。郭先生表示，「從頭

到尾（對方）都沒有和我提借錢的事情，就說會先把錢給我打過來，再讓我給他朋友帳戶轉過去

，而且當時是給我打了視頻的，我在視頻中也確認了面孔和聲音，所以才放鬆了戒備」。

郭先生隨即報警，警方迅速與相關銀行聯手，僅花１０分鐘就成功攔截騙徒帳戶中的涉騙資

金３３６﹒８４萬元，已流出的９３﹒１６萬元目前正由福建警方與包頭警方全力追繳中。

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