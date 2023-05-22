《經濟通通訊社２２日專訊》綠色動力環保（０１３３０）（滬：６０１３３０）公布，與
中國山東省濟南市章丘區人民政府簽訂合作框架協議，擬投資建設章丘低碳環保產業園，投資總
額預期超過１００億元人民幣。
該集團指，該產業園選址在章丘區黃河街道，總佔地面積約１９００畝，分步實施，建設固
廢和環保處理中心，包括生活垃圾焚燒發電、餐廚、污泥處理和廢氣處理等項目。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
22/05/2023 07:53
《國企紅籌》綠色動力（１３３０）逾１００億人幣建產業園訂框架
《經濟通通訊社２２日專訊》綠色動力環保（０１３３０）（滬：６０１３３０）公布，與
中國山東省濟南市章丘區人民政府簽訂合作框架協議，擬投資建設章丘低碳環保產業園，投資總
額預期超過１００億元人民幣。
該集團指，該產業園選址在章丘區黃河街道，總佔地面積約１９００畝，分步實施，建設固
廢和環保處理中心，包括生活垃圾焚燒發電、餐廚、污泥處理和廢氣處理等項目。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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