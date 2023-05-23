《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市委書記尹力到城市副中心調查研究
。尹力來到城市副中心行政辦公區二期東南組團、六合村行政辦公地塊，察看第二批市級機關搬
遷工作進展和配套設施建設情況。他強調，要抓好行政辦公區二期建設進度，確保年底前具備啟
動搬遷條件。加強成本控制，優化功能布局和第五立面設計，營造錯落有致的空間秩序，強化建
設質量，落實安全生產責任。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
23/05/2023 09:14
《駐京專電》尹力調研通州：確保行政辦公區二期年底具備搬遷條件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市委書記尹力到城市副中心調查研究
。尹力來到城市副中心行政辦公區二期東南組團、六合村行政辦公地塊，察看第二批市級機關搬
遷工作進展和配套設施建設情況。他強調，要抓好行政辦公區二期建設進度，確保年底前具備啟
動搬遷條件。加強成本控制，優化功能布局和第五立面設計，營造錯落有致的空間秩序，強化建
設質量，落實安全生產責任。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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