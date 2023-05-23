《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市委書記尹力到城市副中心調查研究

。尹力來到城市副中心行政辦公區二期東南組團、六合村行政辦公地塊，察看第二批市級機關搬

遷工作進展和配套設施建設情況。他強調，要抓好行政辦公區二期建設進度，確保年底前具備啟

動搬遷條件。加強成本控制，優化功能布局和第五立面設計，營造錯落有致的空間秩序，強化建

設質量，落實安全生產責任。

