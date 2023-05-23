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AH股新聞

23/05/2023 10:00

《駐滬專電》上海鼓勵金融機構對企業發放公共租賃住房中長期貸款

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市住建委等部門近日發布《上海市發
展公共租賃住房的實施意見》提出，上海市將探索創新公共租賃住房的投融資機制，鼓勵金融機
構發放公共租賃住房中長期貸款。
　　《意見》明確，上海積極支持金融機構、公共租賃住房運營機構和有關單位，探索創新公共
租賃住房的投融資機制。鼓勵金融機構發放公共租賃住房中長期貸款；支持符合條件的企業通過
發行中長期債券等方式籌集資金；探索運用保險資金、信托資金和房地產信托投資基金，拓展公
共租賃住房融資渠道。政府投資建設的公共租賃住房，納入住房公積金貸款支持保障性住房建設
試點範圍。積極研究其他融資渠道及投融資機制。
　《意見》提出，上海市要加大政策支持力度。公共租賃住房建設用地可採用劃撥、協議出讓、
租賃或作價入股等方式取得。政府可通過資金支持、實物房源劃轉等方式，支持公共租賃住房運
營機構發展。公共租賃住房建設、籌集和運營，享受國家規定的稅收優惠政策。新建的公共租賃
住房，特別是集體宿舍，可根據實際情況，適度增加建築容積率和建築覆蓋率；有條件的公共租
賃住房項目，可增加建設一部分商業等經營性設施。

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