《經濟通通訊社２３日專訊》凱盛新能（０１１０８）（滬：６００８７６）公布，劉宇權
因工作調整原因，辭任執行董事，自２０２３年５月１３日起生效。
同時，公司委任何清波為執行董事。他是現任中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司黨委副書
記、凱盛新能源股份有限公司黨委副書記。（ｈｐ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
23/05/2023 18:01
劉宇權辭任凱盛新能（１１０８）執董，何清波獲委任
《經濟通通訊社２３日專訊》凱盛新能（０１１０８）（滬：６００８７６）公布，劉宇權
因工作調整原因，辭任執行董事，自２０２３年５月１３日起生效。
同時，公司委任何清波為執行董事。他是現任中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司黨委副書
記、凱盛新能源股份有限公司黨委副書記。（ｈｐ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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