《經濟通通訊社２３日專訊》凱盛新能（０１１０８）（滬：６００８７６）公布，劉宇權

因工作調整原因，辭任執行董事，自２０２３年５月１３日起生效。

同時，公司委任何清波為執行董事。他是現任中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司黨委副書

記、凱盛新能源股份有限公司黨委副書記。（ｈｐ）

