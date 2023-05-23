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AH股新聞

23/05/2023 16:40

《滬港通》北上全日流走２３﹒１億，南下全日流入３４﹒５億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４３﹒０５億元，賣盤超買盤，流走２３﹒０５億元，佔每日額度４﹒４３％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８５﹒５３億元，買盤超賣盤，流入
３４﹒４７億元，佔每日額度８﹒２１％。

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