《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４３﹒０５億元，賣盤超買盤，流走２３﹒０５億元，佔每日額度４﹒４３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８５﹒５３億元，買盤超賣盤，流入
３４﹒４７億元，佔每日額度８﹒２１％。
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
23/05/2023 16:40
《滬港通》北上全日流走２３﹒１億，南下全日流入３４﹒５億
《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４３﹒０５億元，賣盤超買盤，流走２３﹒０５億元，佔每日額度４﹒４３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８５﹒５３億元，買盤超賣盤，流入
３４﹒４７億元，佔每日額度８﹒２１％。
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23/05/2023 16:10 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
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