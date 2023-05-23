《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：推動垃圾分類成為低碳生活新時尚

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國家主席習近平２１日給上海市虹口區嘉興路街道垃圾分類志願者回信，對推進垃圾分類工作提

出殷切期望。他指出，要用心用情做好宣傳引導工作，帶動更多居民養成分類投放的好習慣，推

動垃圾分類成為低碳生活新時尚。



新一期ＬＰＲ「按兵不動」，短期料維持不變

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人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，５月２２日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為：１年期

ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。專家表示，鑒於中期借貸便利（ＭＬＦ）

操作利率保持不變，新一期ＬＰＲ保持不變符合預期。



人民幣匯率波動加大，外貿企業從容應對

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中國外匯交易中心數據顯示，在岸人民幣對美元匯率昨日收盤價報７﹒０３０４元，較上一交易

日跌６９個基點。自５月１７日盤中破「７」以來，短短幾個交易日內，在岸人民幣對美元匯率

累計跌逾０﹒９％。人民幣匯率下調，短期內給出口企業將帶來一定利好。





《上海證券報》



滬深港通成交額逆勢上升

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今年以來，滬深港通日均成交額持續攀升。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至５月２２日，滬深股通

今年以來日均成交額達１０７９﹒０５億元（人民幣．下同），同比上升４﹒６８％。港股通今

年以來日均成交額達３５６﹒０９億港元，同比上升８﹒４４％。



ＬＰＲ連續９個月不變，後續整體貸款利率或以穩為主

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最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）繼續「按兵不動」。人行授權全國銀行間同業拆借中心昨

日公布最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）：１年期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ

為４﹒３％，均維持前值不變。



首隻強制退市可轉債出現，相關規則仍待進一步明晰

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搜特轉債成為史上首隻觸發交易類強制退市標準的可轉債。５月２２日，搜特轉債迎來最後一個

交易日，再度大跌１９﹒９９％，收盤報１８﹒００２０元。這也是Ａ股市場上首個跌破２０元

的可轉債。





《證券時報》



ＬＰＲ連續９月「按兵不動」，貨幣政策進入觀察期

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人行授權全國銀行間同業拆借中心２２日公布最新貸款市場報價利率（ＬＰＲ），其中１年期

ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，與上月保持一致。自２０２２年８月非對

稱調降以來，ＬＰＲ已連續９個月維持不變。



商務部：繼續歡迎美資企業在華發展實現共贏

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商務部部長王文濤２２日在上海主持召開座談會，聽取美資企業在華經營情況以及對中國持續優

化營商環境的意見建議。王文濤強調，中方將繼續歡迎美資企業在華發展，實現共贏。



新三板掛牌公司管理型，行業分類結果６月出爐

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全國股轉公司２２日發布了修訂後的《掛牌公司管理型行業分類指引》，進一步完善掛牌公司分

類監管，滿足市場投融資需求。（ｌｃ）

