《神州經脈》人民幣持續貶值，對中國股市帶來壓力，滬深股市今（２３日）早窄幅低開，

中特估概念早段帶頭向下，但隨著北上資金快速撤回，中特估愈踩愈深，保險股平均瀉超過

３﹒５％，電信、銀行、軍工等中字頭亦捱沽，拖累滬綜指觸發４月２１日以來最大單日跌浪，

全日收跌１﹒５２％，報３２４６﹒２４點，深成指同挫１﹒０３％，創業板指跌１﹒１８％。



天雨路滑成交慘淡，兩市全日成交只有７６５８億元（人民幣．下同），按日跌３﹒７％，

是兩個半月以來最低水平，外資透過陸股通全日淨流出７９﹒８億元，創７個月來最大淨賣出額

。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開低走，收報７﹒０５０５，較上個交易日４時

３０分收盤價跌２０１點子，兩連跌，續創自２０２２年１２月１日以來近六個月新低。今日人

民幣兌一美元中間價報７﹒０３２６，較上個交易日跌１６９點子，上個交易日報７﹒０１５７

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 俄羅斯總理米舒斯京２３日抵達上海，展開為期兩天的訪華行程，２４日將在北京分別與

中國國家主席習近平、中國國務院總理李強會面。米舒斯京在上海舉行的中俄商務論壇上表示，

俄羅斯和中國將通過本幣結算提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權。２０２１年，俄

中本幣結算比重僅約四分之一，去年已接近三分之二。他又表示，相信今年俄中貿易額能達到

２０００億美元。



２﹒ 中國早前以國家安全為由禁止採購美國晶片製造商美光的產品。美國國務院表示嚴重關切

，指做法與中方聲稱對外開放和高透明度監管不符，商務部正與中方接觸，尋求澄清。美光在摩

通電話會議上預計，中國對該公司基礎設施晶片的採購禁令，將對收入產生低至高單位數百分比

的影響。另外，美國總統拜登近日曾表示正在考慮解除對李尚福的制裁，以釋出善意，不過美國

國務院發言人２２日強調，美方不會解除制裁。至於有指中國外交部副部長謝鋒將作為新任中國

駐美大使，於２２日或當地時間２３日抵達美國，中國外交部發言人毛寧未作回應，僅表示中方

重視中美關係。



３﹒ 日本政府正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施，中國商務部發言人回應稱

，這是對出口管制措施的濫用，以及對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，將嚴重損害中日兩

國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和

穩定。中方對此堅決反對。另外，國際原子能機構（ＩＡＥＡ）總幹事格羅西應國家原子能機構

邀請於２２至２６日訪華。國家原子能機構主任張克儉２２日會見格羅西，呼籲ＩＡＥＡ技術工

作組就日本福島核污染水排海方案進行嚴格審查，不為日排海方案背書。



４﹒ 本周六（２７日）零時，上海、廣州等全國第二批地區將統一上線商業車險新版費率標準

，即商業車險自主定價系數浮動範圍由０﹒６５－１﹒３５切換至０﹒５－１﹒５。自主定價系

數越高，車主相應需要支付的保費也就越高。本次調整對駕駛習慣良好的「好車主」保費會更低

，但對於「高風險車主」保費則面臨上升壓力。



５﹒ 中國銀行業協會理財業務專委會召開研討會，研討完善《理財產品過往業績展示行為準則

》，據報將對理財產品過往業績展示設置「三條基本要求」「三條展示要求」和「三條禁止行為

」，包括合理制定相關展示規則；展示規則應當包含過往業績計算方法，不得使用未經核實、尚

未發生或者模擬數據；不得明示暗示或其他方式承諾產品未來收益等。選擇過往業績展示區間，

要註明起始和截止時間。不得展示成立未滿１個月的理財產品過往業績。不能片面誇大或刻意選

擇性展示理財產品過往業績，不得採用不具有可比性、公平性、準確性的數據來源和方法進行過

往業績比較。



６﹒ 據《日經亞洲》（Ｎｉｋｋｅｉ Ａｓｉａ）報道，瑞銀中國基金管理項目在瑞銀收購瑞

信交易後被擱置。報道引述消息人士指出，瑞銀暫停在中國設立全資共同基金的申請，目前專注

於解決與瑞信合併引起的監管問題。瑞銀在今年已與中國證監會會面，以確保初步同意提交共同

基金的申請。倘合併交易完成，瑞銀可能會再次與有關監管機構接觸。



７﹒ 京東宣布，今年「京東６１８」２３日晚８點開啟預售，３１日晚上８點全面開啟，線上

品牌商家及線下實體門店參與數量分別創新高，在讓利消費者及合作夥伴的力度也達到歷史新高

。今年「京東６１８」在推出全場商品價格直降的基礎上，用戶還有機會每天領取３張「滿

２００減２０」補貼券，除特殊商品外全場所有商品均可使用。參與京東百億補貼的商品數量也

將較３月實現１０倍擴充。



８﹒ 國家新聞出版署發布５月國產網絡遊戲審批信息，共８６款遊戲獲批。騰訊旗下的《王牌

戰士２》、網易旗下的《七日世界》在列。其他獲批版號的遊戲包括赤子城科技旗下的《愛麗絲

的妙趣仙境》、家鄉互動旗下移動休閒益智類遊戲《安安的回憶》、三七互娛旗下「失落之門：

序章」、中青寶旗下「弈仙牌」和「方塊人的簡單生活」，及電魂網絡旗下「大領主傳說」等。

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