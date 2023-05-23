《鍾之日記》５月２３日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今日香江黃色暴雨，天氣又悶又熱，和港股Ａ股表現差不多。恒指今日高開３５點，報

１９７１３，早段大部分時間維持窄幅上落，臨近早市尾段跌幅擴至逾１００點，半日跌１１４

點，報１９５６３。晶片股午後沽壓擴大，內房股、內需股同樣受挫，恒指尾段曾跌逾３００點

至１９３６３，上日２２７點升幅全數蒸發。恒指全日收報１９４３１，跌２４６點或跌

１﹒２５％，主板成交８６３﹒８０億元。



＊中特估帶頭沽，滬指逾月最大跌浪＊



人民幣持續貶值，對中國股市帶來壓力，即使監管層出口術維穩，人民幣中間價今仍較上個

交易日貶１６９點子。滬深股市今早窄幅低開，中特估概念早段帶頭向下，但隨著北上資金快速

撤回，中特估愈踩愈深，保險股平均瀉超過３﹒５％，電信、銀行、軍工等中字頭亦捱沽，拖累

滬綜指觸發４月２１日以來最大單日跌浪，全日收跌１﹒５２％，報３２４６﹒２４點，深成指

同挫１﹒０３％，創業板指跌１﹒１８％。

天雨路滑成交慘淡，兩市全日成交只有７６５８億元（人民幣．下同），按日跌３﹒７％，

是兩個半月以來最低水平，外資透過陸股通全日淨流出７９﹒８億元，創７個月來最大淨賣出額

。



＊京東最大力度促銷開啟，股價仍跌＊



京東（０９６１８）「６１８」促銷活動將於今晚８點開啟預售，５月３１日晚上８點全面

開啟，京東號稱今年「６１８」在讓利消費者及合作夥伴的力度達到歷史新高，線上品牌商家參

與數量達歷史最高，線下實體門店參與數量也創新高，用戶還有機會每天領取３張「滿２００減

２０」補貼券，除特殊商品外全場所有商品均可使用。惟京東今日股價跌１﹒２％，報

１３８﹒４元，京東物流（０２６１８）更跌３﹒１％，報１２﹒４６元。

京東亦在積極打入香港市場，京東宣布，６１８活動將面向香港消費者推出多重專屬優惠，

包括商品和品類促銷、支付優惠、服務等多個角度。例如香港消費者可以享受熱銷好物一鍵包郵

到港，在包郵專區挑選商品，新用戶可直接領取１８８元人民幣的大禮包享受疊加優惠，針對電

子產品，京東亦推出限量４００元大額券。

４月多項經濟數據下行，ＣＰＩ通脹率險跌至０﹒１％，就連備受期待的社會零售消費數據

，外界測算的實際環比增速亦不甚樂觀，在這個情況下，京東推出史上最大力度的減價促銷吸引

流量，定必加深商家與商家之間的減價戰，日後其他電商平台的促銷力度亦要跟隨加大。不過在

存量競爭激烈的今天，賺吆喝或不如賺錢重要，平台大幅擠壓商家利潤，是喜是憂尚未可知。



＊快手開始賺錢，股價創１個月高＊



快手（０１０２４）業績有驚喜，首季由虧轉賺，經調整盈利４２００萬元人民幣，去年同

期蝕３７﹒２億元，遠勝預期的蝕４﹒５６億元。主要由於用戶指標新高、收入增長及運營效率

提等原因，同日又宣布擬在明年股東周年大會之前，回購不多於４０億元的公司股份。

多間大行紛紛唱好快手。美銀發表報告，指快手首季業績勝預期，電商續成內部廣告支柱，

其變現增長又連帶流量及效率提升。季內電商付費用戶滲透率按年增１個百分點，達１５％，加

上公司於首季起對網紅（ＫＯＬ）收取分銷產品佣金，提供額外收入來源，故此維持公司於商品

交易額（ＧＭＶ）按年增加２９％的預測，同時又將電商和其他收入按年增長預測，由原預期的

３７％上調至４２％。並上調其目標價５﹒２６％至８０元，重申「買入」評級。

瑞銀發表報告料快手的增長動力有望維持全年，上調快手目標價３﹒５％至８８元，維持「

買入」評級。該行表示，快手現時的估值吸引，相當於明、後兩年市盈率分別為１７倍和９倍，

且在中、大型科網企業中增速最高，亦歡迎公司的回購計劃，認為有助緩解市場對於風投及私募

潛在退出的憂慮。

快手逆市升３﹒１％，報５５﹒１５元，創逾１個月新高。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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