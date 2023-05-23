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AH股新聞

23/05/2023 14:45

騰訊掌紋識別模型專利獲授權，可提高識別準確性

　　《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，騰訊（００７００）旗下騰訊科技（深圳
）有限公司２３日申請「掌紋識別方法、特徵提取模型訓練方法、設備及介質」專利獲授權。
　　摘要顯示，申請通過從手部圖像中提取到手掌圖像，減少了手部圖像中對掌紋特徵的影響因
素，提高了掌紋特徵的準確性，訓練該特徵提取模型時採用的樣本手部圖像通過不同類型的設備
採集得到，應用範圍廣，提高用戶標識的準確性。
　
＊微信刷掌支付已發布，數據安全引關注＊
　
　　騰訊旗下微信刷掌支付在２１日正式發布，用戶可以在刷臉設備上進行刷掌操作。消費時，
將手掌對準支付設備的掃描區，確認後即可完成支付。與二維碼或ＮＦＣ相比，技術成功與手機
解綁，用戶在整個掌紋識別過程中毋須使用手機。
　　惟刷掌支付的前景未明，內媒報道，近幾年隨著隱私保護重視程度日漸提高，內地民眾是否
願意將自身生物識別特徵與支付綁定仍是未知數，而早前刷臉支付的推廣過程中亦曾因安全問題
引發爭議。
　　華東政法大學數據法律研究中心主任高富平指出，作為一種生物識別信息，掌紋與指紋、人
臉等信息一樣，都有可能被用於跟蹤用戶個人軌跡。監管部門應加強規制，嚴格限制除身份驗證
之外的二次開發應用。（ｄｗ）

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