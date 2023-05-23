《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，騰訊（００７００）旗下騰訊科技（深圳

）有限公司２３日申請「掌紋識別方法、特徵提取模型訓練方法、設備及介質」專利獲授權。

摘要顯示，申請通過從手部圖像中提取到手掌圖像，減少了手部圖像中對掌紋特徵的影響因

素，提高了掌紋特徵的準確性，訓練該特徵提取模型時採用的樣本手部圖像通過不同類型的設備

採集得到，應用範圍廣，提高用戶標識的準確性。



＊微信刷掌支付已發布，數據安全引關注＊



騰訊旗下微信刷掌支付在２１日正式發布，用戶可以在刷臉設備上進行刷掌操作。消費時，

將手掌對準支付設備的掃描區，確認後即可完成支付。與二維碼或ＮＦＣ相比，技術成功與手機

解綁，用戶在整個掌紋識別過程中毋須使用手機。

惟刷掌支付的前景未明，內媒報道，近幾年隨著隱私保護重視程度日漸提高，內地民眾是否

願意將自身生物識別特徵與支付綁定仍是未知數，而早前刷臉支付的推廣過程中亦曾因安全問題

引發爭議。

華東政法大學數據法律研究中心主任高富平指出，作為一種生物識別信息，掌紋與指紋、人

臉等信息一樣，都有可能被用於跟蹤用戶個人軌跡。監管部門應加強規制，嚴格限制除身份驗證

之外的二次開發應用。（ｄｗ）

