《經濟通通訊社２３日專訊》官媒《中國證券報》在頭版文章指出，鑒於中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作利率保持不變，新一期ＬＰＲ保持不變符合預期，綜合考慮經濟運行狀況、信貸

投放等因素，預計未來一段時間，ＬＰＲ大概率仍維持不變。不過，文章引述東方金誠首席宏觀

分析師王青稱，若二季度房地產市場回暖態勢出現反覆，不排除在ＭＬＦ操作利率不變的同時，

５年期以上ＬＰＲ報價單獨下調１０至１５個基點。



＊若消費復甦、投資等不及預期，年內仍存小幅降息可能性＊



此外，《上海證券報》報道稱，後續ＬＰＲ大概率仍將持穩，整體貸款利率或以穩為主，進

一步下行的必要性很低、空間大幅收窄。民生銀行首席經濟學家溫彬認為，後續觸發降息的重要

因素，仍是經濟和融資修復的可持續性。若消費復甦的斜率不及預期、房地產鏈條持續難以實現

良性循環、長期投資動能疲軟、民間投資繼續回落，以及居民部門信貸回暖再現反覆等，年內或

仍存在小幅降息的可能性。

《證券時報》頭版文章引述海通證券宏觀首席分析師梁中華稱，隨著國內經濟進一步復甦，

人行短期直接調整ＭＬＦ、逆回購政策利率的概率偏低；或更多通過存款利率市場化改革，推動

金融機構進一步「合理調整存款利率水平」。近期銀行淨息差持續承壓，且當前經濟整體延續復

甦態勢，ＬＰＲ報價下調的空間與必要性都不高。（ｊｔ）

