《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀行業協會理財業務專委會召開研討會，研討完善《理財

產品過往業績展示行為準則》。參會者為多家商業銀行、理財公司和合資理財公司代表。

據報，《行為準則》將對理財產品過往業績展示設置了「三條基本要求」「三條展示要求」

和「三條禁止行為」。

「三條基本要求」包括：合理制定相關展示規則，過往業績展示應當遵循穩定性和內在邏輯

一致性的基本原則，不得隨意變更規則；展示規則應當包含過往業績計算方法，計算使用統計數

據和資料應當真實、準確和全面，不得使用未經核實、尚未發生或者模擬數據，過往業績數據或

計算方法應當經產品托管人復核；不得明示暗示或其他方式承諾產品未來收益等。

「三條展示要求」包括：選擇過往業績展示區間，要注明起始和截止時間，完整會計年度的

過往業績展示除外；運作時間大於一個月，小於一年的產品，採用產品成立日起計算的過往業績

；運作時間大於一年不滿６年的，至少包含產品成立當年開始所有完整會計年度的業績；運作六

年以上的，至少包含最近５個完整會計年度的業績；如一個產品展示產品過往業績和業績比較基

準兩項數據，應該將兩者同時予以展示。

「三條禁止行為」主要包括：不得展示成立未滿１個月的理財產品過往業績，除現金管理類

產品外，任意過往業績展示區間不得低於１個月；不能片面誇大或刻意選擇性展示理財產品過往

業績，不得采用不具有可比性、公平性、準確性的數據來源和方法進行過往業績比較；銷售宣傳

文本只能展示該產品或本公司同類產品的過往業績和最好、最差業績，不得僅展示理財產品特定

區間或部分區間的過往業績等。（ｃｔ）

