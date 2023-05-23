《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣持續貶值，導致在美上市的中概股一連四日下跌，但在

周一（２２日）終於止跌反彈。滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０５％，報３２９４﹒７９點，繼續於三千三上下徘徊，深成指低開０﹒０２％，創業板指

高開０﹒１２％，建材股造好，半導體、軍工股走低。

人民幣中間價今報７﹒０３２６，較上個交易日貶１６９點子。官媒《中國證券報》在頭版

文章指出，鑒於中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率保持不變，新一期ＬＰＲ保持不變符合預期，

綜合考慮經濟運行狀況、信貸投放等因素，預計未來一段時間，ＬＰＲ大概率仍維持不變。不過

，文章引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，若二季度房地產市場回暖態勢出現反覆，不排除在

ＭＬＦ操作利率不變的同時，５年期以上ＬＰＲ報價單獨下調１０至１５個基點。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日零投放零回籠。

中國網信辦以網絡安全問題隱患為由，禁止內地關鍵信息基礎設施的運營者採用美國半導體

公司美光科技的產品，美光在美股價下跌２﹒９％。美國國務院嚴重關切美光禁令，指做法與中

方聲稱對外開放和高透明度監管不符，商務部正與中方接觸，尋求澄清，並將與主要盟友和合作

夥伴接觸，以解決中方行動造成的記憶體晶片市場扭曲。美光預計，中國對公司基礎設施芯片的

採購禁令，將對其收入產生低至高單位數百分比的影響。（ｅｙ）

