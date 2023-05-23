《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣持續貶值，對中國股市帶來壓力，人民幣中間價今報

７﹒０３２６，較上個交易日貶１６９點子。滬深股市今早窄幅低開，中特估概念帶頭向下，軍

工、保險、銀行、白酒股跌幅居前，醫藥板塊憑新冠藥概念為市場帶來亮點。總結半日滬綜指跌

０﹒５８％，報３２７７﹒３６點，深成指軟０﹒１２％，創業板指跌０﹒２１％。

交投持續受壓，兩市半日成交４７８２億元（人民幣．下同），較上個交易日（２２日）同

時段減少７﹒９％。



＊中特估失色，四大行齊跌近２％＊



Ａ場「中特估」今早散水，中船科技（滬：６０００７２）瀉８﹒６％，中鋼國際

（深：０００９２８）跌４﹒４％，中國外運（滬：６０１５９８）跌４﹒１％，中國太保

（滬：６０１６０１）挫４％，中國出版（滬：６０１９４９）跌３﹒９％，中國重工

（滬：６０１９８９）走低３﹒６％，中糧資本（深：００２４２３）跌３﹒５％。

四大行亦齊齊跌，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒９％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１﹒８％。官媒《中國證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青意見

稱，若二季度房地產市場回暖態勢出現反覆，不排除在ＭＬＦ操作利率不變的同時，５年期以上

ＬＰＲ報價單獨下調１０至１５個基點。



＊二陽急增，新冠藥概念飆車＊



內地近日出現新一波新型冠狀病毒疫情，「二陽」（二度對新冠病毒檢測呈陽性）人群猛增

，內地傳染病專家鍾南山表示，基於模型預測顯示，內地今年新冠第二波疫情高峰發生在６月底

，將達到每周６５００萬人感染。Ａ股新冠藥概念連日走高，翰宇藥業（深：３００１９９）飆

１８﹒６％，諾泰生物（滬：６８８０７６）漲１６％，拓新藥業（深：３０１０８９）漲

１０﹒６％，眾生藥業（深：００２３１７）、新華製藥（深：０００７５６）、河化股份

（深：０００９５３）升一成漲停，百奧泰（滬：６８８１７７）升９﹒８％，廣生堂

（深：３００４３６）升９﹒４％。（ｅｙ）

