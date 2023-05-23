《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒９１％，報
３２６６﹒５７點，滬深３００指數跌０﹒７８％，深成指跌０﹒３６％。上海Ｂ股跌
０﹒４３％，深圳Ｂ股跌０﹒２７％。陸股通淨流出超過５６億元人民幣。（ｅｙ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
23/05/2023 13:35
《Ａ股行情》滬綜指午後續跌０﹒９１％，深成指跌０﹒３６％
《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒９１％，報
３２６６﹒５７點，滬深３００指數跌０﹒７８％，深成指跌０﹒３６％。上海Ｂ股跌
０﹒４３％，深圳Ｂ股跌０﹒２７％。陸股通淨流出超過５６億元人民幣。（ｅｙ）
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23/05/2023 13:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
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