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AH股新聞

23/05/2023 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後續跌０﹒９１％，深成指跌０﹒３６％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒９１％，報
３２６６﹒５７點，滬深３００指數跌０﹒７８％，深成指跌０﹒３６％。上海Ｂ股跌
０﹒４３％，深圳Ｂ股跌０﹒２７％。陸股通淨流出超過５６億元人民幣。（ｅｙ）

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