《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣持續貶值，對中國股市帶來壓力，即使監管層出口術維

穩，人民幣中間價今仍較上個交易日貶１６９點子。滬深股市今早窄幅低開，中特估概念早段帶

頭向下，但隨著北上資金快速撤回，中特估愈踩愈深，保險股平均瀉超過３﹒５％，電信、銀行

、軍工等中字頭亦捱沽，拖累滬綜指觸發４月２１日以來最大單日跌浪，全日收跌１﹒５２％，

報３２４６﹒２４點，深成指同挫１﹒０３％，創業板指跌１﹒１８％。

天雨路滑成交慘淡，兩市全日成交只有７６５８億元（人民幣．下同），按日跌３﹒７％，

是兩個半月以來最低水平，外資透過陸股通全日淨流出７９﹒８億元，創７個月來最大淨賣出額

。

近日Ａ股市場波動，百億私募基金半夏投資創辦人、明星基金經理李蓓旗下產品翻車，「半

夏穩健混合宏觀對沖」私募基金連續兩周淨值縮水，回撤幅度達１２﹒８％。李蓓向銷售機構及

客戶解釋時，承認自己在股票上和商品上都犯了一些錯誤，行情比較極端，都出現了不小的虧損

，所以階段性回撤較多。她稱半夏投資已經大幅減倉控制風險敞口，剩餘的倉位已經比較低。



＊中特估散水，銀行股跌幅加劇＊



Ａ場「中特估」今日散水，中船科技（滬：６０００７２）瀉７﹒８％，中國外運

（滬：６０１５９８）跌６﹒１％，中國出版（滬：６０１９４９）跌６﹒１％，中鋼國際

（深：０００９２８）跌５﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）挫４﹒９％，中國人壽

（滬：６０１６２８）挫４﹒１％。

四大行亦齊齊跌，午後跌幅更進一步擴大拖累Ａ股，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國

銀行（滬：６０１９８８）跌３﹒１％，建設銀行（滬：６０１９３９）、工商銀行

（滬：６０１３９８）跌２﹒８％。官媒《中國證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青意見

稱，若二季度房地產市場回暖態勢出現反覆，不排除在ＭＬＦ操作利率不變的同時，５年期以上

ＬＰＲ報價單獨下調１０至１５個基點。



＊再有遊戲獲批，概念股未見升＊



內地近日出現新一波新型冠狀病毒疫情，「二陽」（二度對新冠病毒檢測呈陽性）人群猛增

，傳染病專家鍾南山表示，基於模型預測顯示，內地今年新冠第二波疫情高峰發生在６月底，將

達到每周６５００萬人感染。新冠藥概念走高，成為全日亮點，翰宇藥業（深：３００１９９）

飆兩成漲停，諾泰生物（滬：６８８０７６）漲１３％，拓新藥業（深：３０１０８９）漲

１１﹒５％，特一藥業（深：００２７２８）、新華製藥（深：０００７５６）、眾生藥業

（深：００２３１７）、河化股份（深：０００９５３）集體漲停。

中國５月份批准８６款國產網絡遊戲，數量與上月名單相同，但部分網絡遊戲股趁利好出貨

，鴻博股份（深：００２２２９）瀉９﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）跌７﹒８％，初靈

信息（深：３００２５０）跌７﹒３％，中文在線（深：３００３６４）跌６﹒６％，不過有遊

戲獲批的中青報（深：３０００５２）股價拉漲８﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９１３﹒１９ －１﹒４１

上證綜合指數 ３２４６﹒２４ －１﹒５２ ３２４６﹒６８

上證Ａ股指數 ３４０２﹒７６ －１﹒５３

深證成份指數 １１０１２﹒５８ －１﹒０３ ４４１１﹒１１

深圳創業板指數 ２２５３﹒３３ －１﹒１８

上證Ｂ股指數 ２８７﹒１７ －０﹒６７ ０﹒６４

深證Ｂ股指數 １１６３﹒２７ －０﹒７５ ０﹒４９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

