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AH股新聞

23/05/2023 15:05

《Ａ股行情》近８０億外資流出，滬指挫１﹒５％一個月來最大跌幅

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣持續貶值，對中國股市帶來壓力，即使監管層出口術維
穩，人民幣中間價今仍較上個交易日貶１６９點子。滬深股市今早窄幅低開，中特估概念早段帶
頭向下，但隨著北上資金快速撤回，中特估愈踩愈深，保險股平均瀉超過３﹒５％，電信、銀行
、軍工等中字頭亦捱沽，拖累滬綜指觸發４月２１日以來最大單日跌浪，全日收跌１﹒５２％，
報３２４６﹒２４點，深成指同挫１﹒０３％，創業板指跌１﹒１８％。
　　天雨路滑成交慘淡，兩市全日成交只有７６５８億元（人民幣．下同），按日跌３﹒７％，
是兩個半月以來最低水平，外資透過陸股通全日淨流出７９﹒８億元，創７個月來最大淨賣出額

　　近日Ａ股市場波動，百億私募基金半夏投資創辦人、明星基金經理李蓓旗下產品翻車，「半
夏穩健混合宏觀對沖」私募基金連續兩周淨值縮水，回撤幅度達１２﹒８％。李蓓向銷售機構及
客戶解釋時，承認自己在股票上和商品上都犯了一些錯誤，行情比較極端，都出現了不小的虧損
，所以階段性回撤較多。她稱半夏投資已經大幅減倉控制風險敞口，剩餘的倉位已經比較低。
　
＊中特估散水，銀行股跌幅加劇＊
　
　　Ａ場「中特估」今日散水，中船科技（滬：６０００７２）瀉７﹒８％，中國外運
（滬：６０１５９８）跌６﹒１％，中國出版（滬：６０１９４９）跌６﹒１％，中鋼國際
（深：０００９２８）跌５﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）挫４﹒９％，中國人壽
（滬：６０１６２８）挫４﹒１％。
　　四大行亦齊齊跌，午後跌幅更進一步擴大拖累Ａ股，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國
銀行（滬：６０１９８８）跌３﹒１％，建設銀行（滬：６０１９３９）、工商銀行
（滬：６０１３９８）跌２﹒８％。官媒《中國證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青意見
稱，若二季度房地產市場回暖態勢出現反覆，不排除在ＭＬＦ操作利率不變的同時，５年期以上
ＬＰＲ報價單獨下調１０至１５個基點。
　
＊再有遊戲獲批，概念股未見升＊
　
　　內地近日出現新一波新型冠狀病毒疫情，「二陽」（二度對新冠病毒檢測呈陽性）人群猛增
，傳染病專家鍾南山表示，基於模型預測顯示，內地今年新冠第二波疫情高峰發生在６月底，將
達到每周６５００萬人感染。新冠藥概念走高，成為全日亮點，翰宇藥業（深：３００１９９）
飆兩成漲停，諾泰生物（滬：６８８０７６）漲１３％，拓新藥業（深：３０１０８９）漲
１１﹒５％，特一藥業（深：００２７２８）、新華製藥（深：０００７５６）、眾生藥業
（深：００２３１７）、河化股份（深：０００９５３）集體漲停。
　　中國５月份批准８６款國產網絡遊戲，數量與上月名單相同，但部分網絡遊戲股趁利好出貨
，鴻博股份（深：００２２２９）瀉９﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）跌７﹒８％，初靈
信息（深：３００２５０）跌７﹒３％，中文在線（深：３００３６４）跌６﹒６％，不過有遊
戲獲批的中青報（深：３０００５２）股價拉漲８﹒６％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９１３﹒１９　　－１﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２４６﹒２４　　－１﹒５２　　　　３２４６﹒６８　　
　　上證Ａ股指數　　３４０２﹒７６　　－１﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１０１２﹒５８　－１﹒０３　　　　４４１１﹒１１　　
　　深圳創業板指數　２２５３﹒３３　　－１﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８７﹒１７　　－０﹒６７　　　　　０﹒６４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１６３﹒２７　　－０﹒７５　　　　　０﹒４９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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