  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/05/2023 15:24

《滬股通》上證Ａ股指數收跌１﹒５３％，報３４０２﹒７６點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒５３％，報３４０２﹒７６點。
　　「中特估」散水，中船科技（滬：６０００７２）瀉７﹒８％，中國太保
（滬：６０１６０１）挫４﹒９％，中國外運（滬：６０１５９８）跌６﹒１％，中國出版
（滬：６０１９４９）跌６﹒１％。內媒《經濟日報》日前發表評論文章，指出探索建立中國特
色估值體系不可簡單地理解為直接拔高國企估值水平。
　　據外電引述知情人士透露，中國能源巨頭國家電力投資集團（ＳＰＩＣ）正就潛在收購拉美
電力生產商Ｉｎｋｉａ　Ｅｎｅｒｇｙ進行深入談判，這筆交易估值可能約為２０億美元（約
１４０﹒９億元人民幣）。電力股表現弱，華能國際（滬：６０００１１）挫超３％，浙能電力
（滬：６０００２３）跌２﹒７％。
　　保險股大跌，中國人壽（滬：６０１６２８）跌４﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）
跌近３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌
４﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒４％。（ｊｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金