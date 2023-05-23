《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒５３％，報３４０２﹒７６點。

「中特估」散水，中船科技（滬：６０００７２）瀉７﹒８％，中國太保

（滬：６０１６０１）挫４﹒９％，中國外運（滬：６０１５９８）跌６﹒１％，中國出版

（滬：６０１９４９）跌６﹒１％。內媒《經濟日報》日前發表評論文章，指出探索建立中國特

色估值體系不可簡單地理解為直接拔高國企估值水平。

據外電引述知情人士透露，中國能源巨頭國家電力投資集團（ＳＰＩＣ）正就潛在收購拉美

電力生產商Ｉｎｋｉａ Ｅｎｅｒｇｙ進行深入談判，這筆交易估值可能約為２０億美元（約

１４０﹒９億元人民幣）。電力股表現弱，華能國際（滬：６０００１１）挫超３％，浙能電力

（滬：６０００２３）跌２﹒７％。

保險股大跌，中國人壽（滬：６０１６２８）跌４﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）

跌近３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌

４﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒４％。（ｊｔ）

