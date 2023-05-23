《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒０３％，報１１０１２﹒５８點

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內地近日出現新一波新型冠狀病毒疫情，「二陽」（二度對新冠病毒檢測呈陽性）人群猛增

，內地傳染病專家鍾南山表示，基於模型預測顯示，內地今年新冠第二波疫情高峰發生在６月底

，將達到每周６５００萬人感染。新冠藥概念連日走高，翰宇藥業（深：３００１９９）飆兩成

漲停，拓新藥業（深：３０１０８９）漲１１﹒５％，廣生堂（深：３００４３６）升８﹒６％

，眾生藥業（深：００２３１７）升一成漲停。

中國５月份批准８６款國產網絡遊戲，數量與上月名單相同，獲批遊戲的包括三七互娛

（深：００２５５５）旗下「失落之門：序章」、中青寶（深：３０００５２）旗下「弈仙牌」

和「方塊人的簡單生活」等。兩股表現個別，三七互娛跌超５％，中青寶升８﹒６％。

其他網絡遊戲概念向下走，鴻博股份（深：００２２２９）瀉９﹒２％，協創數據

（深：３００８５７）挫７﹒１％，佳創視訊（深：３００２６４）跌４﹒２％，初靈信息

（深：３００２５０）走低７﹒３％，任子行（深：３００３１１）跌５﹒６％，中文在線

（深：３００３６４）跌６﹒６％。ＡＩＧＣ概念連續第三日下跌，貝仕達克

（深：３００８２２）瀉６﹒４％。（ｊｔ）

