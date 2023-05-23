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AH股新聞

23/05/2023 09:56

《Ａ股焦點》國家電投傳就收購Ｉｎｋｉａ進行深入談判，電力股弱

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述知情人士透露，中國能源巨頭國家電力投資集團
（ＳＰＩＣ）正就潛在收購拉美電力生產商Ｉｎｋｉａ　Ｅｎｅｒｇｙ進行深入談判，這筆交易
估值可能約為２０億美元（約１４０﹒９億元人民幣）。
　　知情人士稱，國家電投在出價高於競爭對手後已成為Ｉｎｋｉａ最有可能的買家。不過相關
討論仍在進行中，仍可能破裂。
　　Ｉｎｋｉａ的網站顯示，該公司的裝機容量超過３３００兆瓦，在阿根廷、玻利維亞、智利
、瓜地馬拉和秘魯等拉美國家擁有２３０萬客戶。
　　另外，２２日中國南方電網最高負荷今年首次突破２億千瓦，用電高峰提前「殺到」，預計
５月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區用電負荷、用電量同比將實現較大增長。
　　Ａ場電力股表現弱，華能國際（滬：６０００１１）跌１﹒３％，浙能電力
（滬：６０００２３）跌逾１％，三峽能源（滬：６００９０５）跌０﹒９％，川投能源
（滬：６００６７４）跌０﹒７％，中國核電（滬：６０１９８５）跌０﹒６％，龍源電力
（深：００１２８９）跌０﹒６％，長江電力（滬：６００９００）跌０﹒２％。（ｊｔ）

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