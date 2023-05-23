《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述知情人士透露，中國能源巨頭國家電力投資集團

（ＳＰＩＣ）正就潛在收購拉美電力生產商Ｉｎｋｉａ Ｅｎｅｒｇｙ進行深入談判，這筆交易

估值可能約為２０億美元（約１４０﹒９億元人民幣）。

知情人士稱，國家電投在出價高於競爭對手後已成為Ｉｎｋｉａ最有可能的買家。不過相關

討論仍在進行中，仍可能破裂。

Ｉｎｋｉａ的網站顯示，該公司的裝機容量超過３３００兆瓦，在阿根廷、玻利維亞、智利

、瓜地馬拉和秘魯等拉美國家擁有２３０萬客戶。

另外，２２日中國南方電網最高負荷今年首次突破２億千瓦，用電高峰提前「殺到」，預計

５月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區用電負荷、用電量同比將實現較大增長。

Ａ場電力股表現弱，華能國際（滬：６０００１１）跌１﹒３％，浙能電力

（滬：６０００２３）跌逾１％，三峽能源（滬：６００９０５）跌０﹒９％，川投能源

（滬：６００６７４）跌０﹒７％，中國核電（滬：６０１９８５）跌０﹒６％，龍源電力

（深：００１２８９）跌０﹒６％，長江電力（滬：６００９００）跌０﹒２％。（ｊｔ）

