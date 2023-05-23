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AH股新聞

23/05/2023 17:23

【阿里重組】阿里雲智能部門被曝裁員７％，回應稱正常人員優化

　　《經濟通通訊社２３日專訊》阿里（０９９８８）自宣布重組以來，裁員消息不絕，據內媒
報道，作為六大業務集團之一的阿里雲智能開始進行組織崗位和人員優化，整體比例約７％，這
一信息同內地職場社交平台脈脈上的多位員工爆料基本一致。阿里雲智能回應內媒稱，這只是正
常的組織崗位和人員優化。（ｅｙ）

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