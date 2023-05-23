《經濟通通訊社２３日專訊》內地汽車價格戰的餘波未了，部分車企產能嚴重過剩。近日有

內媒報道指，長安汽車（深：０００６２５）和福特中國旗下的合資企業長安福特因銷量下滑而

削減百萬產能。《上海證券報》２２日引述長安福特有關人士回應稱，公司正在克服困難，積極

轉型，目前重慶和杭州等工廠生產正常。

報道指，巔峰時期，長安福特年銷量接近百萬輛，在重慶、哈爾濱、杭州設立的五家整車工

廠產能最高可達１６０萬輛，但目前長安福特的產能已銳減至６７萬輛。２０２２年，長安福特

全年銷量達２５﹒１萬輛，同比下滑１７﹒６１％，僅為２０１６年巔峰時期的２７％。進入

２０２３年，長安福特銷量依然不盡如人意，前４月銷量為５﹒８８萬輛，同比下滑

１８﹒６７％。



＊傳裁員逾１３００人，福特中國：將資源投入具有優勢核心業務＊



與此同時，近日有消息指福特中國開始裁員，涉及逾１３００人，按照Ｎ＋３賠償。福特中

國方面日前回應稱，企業正將資源投入到具有優勢的核心業務，通過一系列標誌性品牌和產品，

同時利用在華合作夥伴的綜合能力，為中國乃至全球消費者帶來更多、更好的產品，為利益攸關

方創造更多的價值，福特汽車堅定不移推進在華業務可持續發展的承諾始終不變。福特汽車預計

２０２６年福特全球電動汽車產能計劃超過２００萬輛、２０３０年電動汽車銷量佔比５０％。

對於長安福特和福特中國的變化，中汽協副秘書長陳士華認為，曾經在中國市場有過相當長

時間輝煌的合資車企如果跟不上中國市場的步伐，就會遇到困難。中國自主品牌的布局和轉型升

級較早，所以新能源滲透率遠高於合資品牌，讓自主品牌在當下的市場競爭中受益。資深汽車行

業分析師梅松林則表示，削減產能也算是理性回歸，亦是很有魄力、很有遠見的戰略決策，恐怕

其他合資車企也將面臨相似的艱難抉擇。（ｓｌ）

