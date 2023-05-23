《經濟通通訊社２３日專訊》國際原子能機構（ＩＡＥＡ）總幹事格羅西應國家原子能機構

邀請，５月２２日至２６日訪問中國，是其２０１９年就任ＩＡＥＡ總幹事後首次訪華。國家原

子能機構主任張克儉２２日會見格羅西，呼籲強調ＩＡＥＡ技術工作組就日本福島核污染水排海

方案秉持客觀、公正、科學態度，進行嚴格審查，確保最終評估報告充分反映各方專家意見，經

得起歷史的檢驗，不為日排海方案背書。如果日方一意孤行，執意排海，機構要推動建立長期、

有效的國際監測安排，並優先吸納中方等鄰國的實驗室和專家參與，以確保對福島核污染水處置

進行嚴格監督，及時發現、阻止異常排放情況。

張克儉又表示，中方願繼續加強與ＩＡＥＡ全方位合作，積極探索中國－ＩＡＥＡ－第三方

合作模式，向國際社會分享更多成功經驗，提供更多公共產品，攜手推動全球發展倡議、全球安

全倡議在核領域落地生根，為實現「原子用於和平與發展」的願景貢獻更多力量。

格羅西則充分肯定中方與ＩＡＥＡ長期以來的合作成果，期待與中方進一步深化各領域合作

，重申將對福島核污染水處置進行全面嚴格有效的事前、事中、事後評估監督和獨立監測。

雙方在會面前簽署了「小型模塊化反應堆和核電基礎設施開發領域合作實際安排」，並共同

見證國家原子能機構、中核集團、中國科學院合肥物質科學研究院、中國原子能科學研究院等與

ＩＡＥＡ簽署多項合作文件，涉及核能應對氣候變化、核技術診斷治療癌症、核數據科學與核燃

料循環、涉核新聞傳播與公眾溝通等多個領域。（ｓｌ）

