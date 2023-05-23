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23/05/2023 10:10

【人行操作】５００億一個月期國庫現金定存中標利率微降１基點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行與財政部５月２３日進行的５００億元人民幣一個月
期（２８天）中央國庫現金定期存款招標，中標利率為２﹒７５％，較上次（４月１９日）的
２﹒７６％微降１個基點。今年以來國庫現金定存利率走勢總體平穩。
　　本次中央國庫現金定存為２０２３年第四期，起息日為５月２３日，６月２０日到期（遇節
假日順延）。（ｓｌ）

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