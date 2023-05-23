《經濟通通訊社２３日專訊》國家互聯網信息辦公室發布《數字中國發展報告（２０２２年

）》，並展望２０２３年數字中國發展工作，其中提到，要全面賦能經濟社會發展，做強做優做

大數字經濟。大力發展數字貿易，加快推動出台促進數字貿易發展的頂層設計，穩步推進數字貿

易示範區建設，加強數字領域規則對接，推進高水平對外開放。

培育壯大工業互聯網、區塊鏈、人工智能等數字產業，打造具有國際競爭力的數字產業集群

。加快傳統產業數字化轉型，積極發展智慧農業，深入實施智能製造工程，大力推進工業數字化

轉型，持續深化金融、貿易、教育、醫療、交通、能源等領域數字技術創新應用。支持數字企業

發展壯大，推動平台企業規範健康發展。積極發展數字健康，規範互聯網診療和互聯網醫院發展

。推進數字社會治理精準化，深入實施數字鄉村發展行動。普及數字生活智能化，加快建設數字

家庭，構建智慧便民生活圈，打造新型數字消費業態。

此外，要夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動脈，暢通數據資源大循環。按照適

度超前原則，深入推進５Ｇ網絡、千兆光網規模化部署和應用，著力提升ＩＰｖ６性能和服務能

力，推動移動物聯網全面發展，大力推進北斗規模應用。統籌布局綠色智能的算力基礎設施，推

動東西部算力高效互補和協同聯動。深化重點領域基礎設施數字化改造，深入打通經濟社會發展

的信息「大動脈」，暢通數據資源大循環。（ｓｌ）

