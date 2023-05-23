《經濟通通訊社２３日專訊》中國支付清算協會２２日發布《關於加強收單外包服務市場規

範管理的意見》，結合外包市場存在的典型問題，引導外包機構在合規方面與收單機構相向而行

，規範經營，穩健發展。《意見》適用範圍包括從事收單業務並將業務外包的商業銀行、非銀行

支付機構等收單機構，接受收單機構委托提供專業化服務或電子支付指令傳輸服務的外包機構、

聚合支付服務機構，以及清算機構。

對於外包機構，《意見》要求遵從自律管理，配合收單機構檢查要求，定期自查整改；業務

要真實合法，嚴禁從事套碼套現等違法違規行為，落實本地化經營要求；維護客戶資金安全，不

得向商戶提供收單結算帳戶設置修改、向收單機構發起提現或資金結算的交易指令等涉及資金的

服務等。自律管理後續工作主要分四個階段，首階段外包機構應於６月底前完成自查整改，收單

機構完成自查並制定整改方案；７月起為自律檢查階段。檢查工作結束後，開始自律約束階段，

最後是持續鞏固階段。



＊把好外包機構准入標準，加強風險管控＊



對於收單機構，《意見》要求應健全內控機制，指定外包業務的分管領導、牽頭部門和經辦

人員，明確崗位職責。把好外包機構准入標準，選擇符合監管規定和自律規範要求的外包機構開

展合作，不得採取「註冊即合作」等不加審核的自助合作模式。收單機構與外包機構開展業務合

作前，需做好全面盡職調查工作，審慎選擇合作外包機構，原則上應選擇已備案、評級較好的外

包機構合作。

此外，《意見》要求收單機構通過監控檢查等手段強化對外包機構推薦商戶的風險管控，不

得將商戶資質審核、收單結算帳戶設置與變更等服務委托外包機構辦理；不得支持外包機構代特

約商戶向收單機構發起提現或資金結算的交易指令。

《意見》並要求加強信息登記，有序推進備案。合作外包機構少於１０００家，收單機構應

在６月３０日前將全部合作外包機構信息登記至協會系統；多於１０００家則在今年８月３１日

前完成登記。到今年９月３０日，收單機構合作外包機構整體備案完成比例應超過９０％，而自

《意見》發布日起一年內應達到１００％。（ｓｌ）

