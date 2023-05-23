《經濟通通訊社２３日專訊》俄羅斯總理米舒斯京２３日抵達上海，展開為期兩天的訪華行

程，２４日將在北京分別與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強會面。

米舒斯京在上海舉行的中俄商務論壇上表示，去年俄羅斯受到規模空前的制裁壓力，對方目

的是摧毀俄羅斯經濟，使國家貨幣崩潰，引發破壞性的通貨膨脹，打擊普通人的生活水平。但詆

毀者所期望的事情都沒有發生，俄羅斯不僅幸存下來，而且還在繼續逐步發展。

他指出，２０２１年，俄中本幣結算比重僅約四分之一，去年已接近三分之二。俄羅斯和中

國將通過本幣結算提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權。



＊料今年俄中貿易額達２０００億美元＊



他又表示，相信今年俄中貿易額能達到２０００億美元。俄中協作加深和合作提升，將對加

強兩國經濟產生積極影響。與中國的能源合作仍是俄羅斯無條件的優先合作事項，俄羅斯是對中

國供應最多石油的國家，天然氣、液化天然氣和煤炭的出口也在穩步增長。俄羅斯將在長期和互

利的基礎上繼續向中國供應油氣，並正準備與中國聯合實施其他重大項目，包括可再生能源領域

。

此外，他認為，俄羅斯與中國集中資源打造具競爭力和物美價廉的商品非常重要，工業和技

術合作具特殊意義，兩國在這方面的積極合作將取得良好效果。其他優先合作事項包括擴大航空

交通，並要更積極利用亞洲到歐洲最短航線「北方海路」的潛力。造船、民用無人機生產、木材

工業綜合體則是俄羅斯和中國有望合作的領域。俄中還有必要更加積極簡化農產品進入對方市場

的手續，並要共同加強食品安全。（ｓｌ）

