《經濟通通訊社２３日專訊》安徽省人民檢察院通報，以涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職

權罪，對安徽省人大常委會原委員、省人大農業與農村委員會原主任委員李宏鳴（正廳級）決定

逮捕。

檢察機關審查逮捕時認定，李宏鳴利用擔任黃山市市長、宿州市市委書記、徽商銀行

（０３６９８）董事長職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂，數額特別巨大；在

任徽商銀行董事長期間，濫用職權造成國有財產嚴重損失。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，李宏鳴於１９５７年９月出生，長期在安徽任職，至２０１３年６月出任徽

商銀行黨委書記，同年７月兼任徽商銀行董事長。２０１７年當選安徽省人大常委會委員，

２０１８年１月－２０２０年１１月擔任安徽省人大農業與農村委員會主任委員，去年１１月被

查，今年４月被開除黨籍，取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機

關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

值得一提的是，徽商銀行已有兩名董事長先後在反腐風暴中落馬。２０２１年１１月，退休

近９年的徽商銀行首任董事長戴荷娣被查並被開除黨籍，去年５月被判有期徒刑１２年。去年３

月，該行原董事長吳學民被查，同年１１月被「雙開」，案件今年１月提起公訴。（ｓｌ）

