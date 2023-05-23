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AH股新聞

23/05/2023 07:53

《國企紅籌》紅星美凱龍（１５２８）建議收購，廈門建發獲得批准

　　《經濟通通訊社２３日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，有關
建議收購事項，昨天獲紅星美凱龍控股告知，廈門建發已接獲一封函件，對廈門建發有管轄權的
國有資產主管當局、廈門市人民政府國有資產監督管理委員會已就建議收購事項提供批准。
　　該集團指，已滿足若干條款有效性，即根據正式協議獲得對廈門建發有管轄權的國有資產主
管當局批准的條件。（ｗｈ）

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