《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平２３日下午主持召開二十

屆中央審計委員會第一次會議並表示，要加強審計領域戰略謀劃與頂層設計，進一步推進新時代

審計工作高質量發展，以有力有效的審計監督服務保障黨和國家工作大局。



＊充分發揮審計在反腐治亂方面的重要作用＊



會議要求，聚焦高質量發展首要任務，加大對重大項目、重大戰略、重大舉措落實落地情況

的監督力度。聚焦穩增長穩就業穩物價，繼續盯緊看好寶貴的財政資金，加大對穩經濟一攬子政

策措施落實情況的審計力度。聚焦實體經濟發展，加大對金融支持實體經濟、助企紓困政策落實

情況的審計力度。難聚焦推動兜牢民生底線，緊盯人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，推

動惠民富民政策落實。

聚焦統籌發展和安全，密切關注地方政府債務、金融、房地產、糧食、能源等重點領域，牢

牢守住不發生系統性風險底線。聚焦權力規範運行，充分發揮審計在反腐治亂方面的重要作用，

堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決查處權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗

，堅決查處群眾身邊的「蠅貪蟻腐」。



