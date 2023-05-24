《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務委員兼外長秦剛在北京與荷蘭副首相

兼外交大臣胡克斯特拉舉行會談。秦剛表示，中方願同荷方加強經貿投資合作，深化人文交流，

推進軍控、網絡安全、氣候變化等多邊領域合作。中方將繼續擴大市場准入，加強知識產權保護

，歡迎更多有競爭力的荷蘭企業擴大在華投資。希望荷方為中國企業提供公平、開放、非歧視的

營商環境。

秦剛強調，中方願同荷方一道，共同反對「脫勾斷鏈」，防止國際貿易碎片化，維護全球產

業鏈供應鏈穩定，維護世貿組織規則，促進世界經濟復甦。



＊支持歐洲堅持戰略自主，主張烏克蘭危機停火止戰＊



秦剛指出，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐洲堅持戰略自主、在國際上發揮重要作

用，樂見荷方在歐盟事務中扮演更重要角色。希望荷方繼續發揮中歐合作「門戶」作用，推動歐

盟堅持中歐關係對話合作的主導面和互利共贏的主基調，共同應對全球性挑戰。

秦剛說，中方在烏克蘭危機上的立場一以貫之，核心就是勸和促談。當前，主張停火止戰的

和平理性聲音正在不斷積聚。各方應該抓住契機，不斷壯大和平聲勢，為政治解決危機積累有利

條件。

胡克斯特拉表示，荷方奉行獨立的外交政策，支持加強歐中對話，致力於做歐中交流的橋樑

和促進者。

