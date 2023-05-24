《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》近日印發施行的《西安市鼓勵企業在北京

證券交易所上市的若干措施》提出，進一步鼓勵符合條件的西安企業在新三板掛牌，並在北交所

上市。對於單家西安擬上市企業，如果在推進上市賽道上一路合規邁進，最高有可能獲得

１０００萬元（人民幣．下同）的獎勵。

根據細則，已在陝西證監局輔導備案的上市後備企業，在改制過程中通過未分配利潤、盈餘

公積等留存收益和資本公積轉增股本，且已繳納所得稅等相關稅費的，可按轉增股本金額的５％

予以獎勵，最高不超過２００萬元。

對在新三板基礎層掛牌成功的企業，獎勵１００萬元；晉級創新層的再獎勵５０萬元；掛牌

同時進入創新層的獎勵１５０萬元。對報陝西證監局輔導備案的企業，獎勵２０萬元；通過陝西

證監局輔導驗收並經北交所受理的獎勵３０萬元；在北交所上市給予一次性獎勵５００萬元；通

過直聯審查機制，在北交所上市的，給予一次性獎勵６００萬元。綜上，即是在推進上市賽道上

一路合規邁進，最高有可能獲得１０００萬元的獎勵。

此外，對陝西股權交易中心掛牌培育後轉新三板掛牌的，每新增１家給予該中心２０萬元獎

勵；對通過北交所直聯審核監管機制實現掛牌的，每新增１家，給予主辦券商２０萬元獎勵。

該《措施》自發布之日起施行，有效期３年。



