《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》近期，上海雲錦東方項目由於新樓和二手

樓價格倒掛嚴重，買到即可掙２０００萬元（人民幣．下同）的投機空間令項目認籌火爆，該現

像已引發了有關部門關注。

受此影響，已有其他高端地產項目被延期入市。《第一財經》引述知情人士指，位於上海市

黃浦區董家渡的綠城外灘蘭庭二期，原計劃在６月初入市，但現已確定該項目將延期，可能要到

７月份才會獲准銷售。後續，所謂的一二手價差較大的「高倒掛」樓盤都將暫停１－２個月，直

到釐清相關問題再銷售。但延期出讓的高端盤最終會以什麼形式出讓，政策會以什麼形式堵漏補

缺，目前還不得而知。

事情緣起於上海豪宅項目雲錦東方的火爆認購。由於新房限價，本批次雲錦東方房源的一二

手房單價價差約為每平方米１０萬元，粗略計算，買到面積最小的房子，總價差也可達到

１７７０萬元，這甚至高於許多上市公司一年的淨利潤。如此誘人的盈利空間，令眾多購房者趨

之若鶩。認購現場除了有提供資金、幫忙代持的中介、黃牛，更有甚者在現場直接找人結婚以推

高積分獲得購房資格。

