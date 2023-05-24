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AH股新聞

24/05/2023 08:30

《報章摘要》大銀行積極搶按揭，回贈增至２﹒８％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》本港報章摘要如下：
　
《香港經濟日報》
　
大銀行積極搶按揭，回贈增至２﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　近期港元拆息高企，但銀行仍積極搶按揭業務。據悉近日大型銀行針對大額按揭貸款推出現
金回贈達２﹒８％優惠吸客，較之前再增０﹒２個百分點，創２００７年有紀錄以來新高。這對
中價樓或換樓客較受惠。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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歧視內地客風波，國泰解僱３空中服務員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　國泰航空（００２９３）有空姐被投訴涉歧視非英語乘客，國泰一連兩日在內地社交平台發
聲明道歉，昨日下午原稱３日內公布處理結果，但昨晚１０時許已宣布解僱３名涉事空中服務員
，並將組跨部門小組全面檢討。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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投資Ａ股騙局飆，首季７９宗涉逾７１００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　警方最新數據顯示，今年涉及投資內地股票的騙案急增，從去年僅１宗，至今年首季已錄７
９宗，損失金額更由６萬元急升至逾７１００萬元。警方指，騙徒主要假冒股票經紀，游說下載
虛假投資流動應用程式，例如Ａ股通投資內地股票，再要求受害人匯款至指定銀行帳戶，透過製
造虛假交易記錄，讓受害人看似回報有所增長。當受害人要求提款時，騙徒以高昂手續費或其他
理由拒絕，讓他們無法取回款項。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｈｌ）

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