《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：進一步推進新時代審計工作高質量發展

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國家主席習近平２３日下午主持召開二十屆中央審計委員會第一次會議並表示，要加強審計領域

戰略謀劃與頂層設計，進一步推進新時代審計工作高質量發展，以有力有效的審計監督服務保障

黨和國家工作大局。



中國－中亞通訊社論壇在北京舉行

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中亞通訊社論壇２３日在京舉行。作為中國－中亞峰會成果之一，論壇由新華社主辦，哈薩克斯

坦總統廣播電視總局、吉爾吉斯「卡巴爾」國家通訊社、塔吉克斯坦霍瓦爾國家通訊社、土庫曼

斯坦東方通訊社、烏茲別克斯坦國家通訊社負責人出席。



外交部：雅萬高鐵會為印尼和地區發展提供加速度

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外交部發言人毛寧２３日表示，相信在中國和印尼兩國共同努力下，雅萬高鐵一定會如期建成通

車，為當地人民的生活鋪就幸福路，為印尼和地區的發展提供加速度。





《上海證券報》



習近平：進一步推進新時代審計工作高質量發展

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國家主席習近平２３日下午主持召開二十屆中央審計委員會第一次會議並表示，要加強審計領域

戰略謀劃與頂層設計，進一步推進新時代審計工作高質量發展，以有力有效的審計監督服務保障

黨和國家工作大局。



科創板公司產品研發屢獲新突破

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近日，多家科創板上市公司發布新產品技術突破、通過驗證、量產等研發進展公告，充分展現科

創板的「硬科技」實力。



陝西自貿區：將研究出台自貿區提升戰略行動方案

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記者採訪陝西自貿區西安管委會相關人士了解到，今年該區域將研究出台自貿區提升戰略行動方

案，制定２０２３年改革事項清單，力爭全年培育國家級創新成果不少於６項，更好地融入共建

「一帶一路」。





《證券時報》



習近平：進一步推進新時代審計工作高質量發展

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國家主席習近平２３日下午主持召開二十屆中央審計委員會第一次會議並表示，要加強審計領域

戰略謀劃與頂層設計，進一步推進新時代審計工作高質量發展，以有力有效的審計監督服務保障

黨和國家工作大局。



一座座數據中心拔地而起，韶關錨定建設「算力之城」

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廣東韶關市高新區招商局相關負責人表示，目前韶關已經和四大運營商、萬國數據、聯想、雲下

科技、中聯雲港數據科技等１２家企業簽訂了投資協議，合計建設規模為３６﹒１萬個標準機架

，總投資３９５億元人民幣，服務器購置投資超２０００億元人民幣。



新增地方債發行進行時，財政為下半年留足後勁

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近日，部分省份迎來新一批新增地方政府債券限額下達。福建省政府常務會議已於５月１９日審

議２０２３年第二批新增政府債務限額分配方案，意味著地方新一輪的新增地方債發行準備工作

已是進行時。（ｌｃ）

