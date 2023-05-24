《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣貶值持續，「中特估」概念亦繼續踏空行情，尤其是金

融股跌幅慘烈。保險板塊方面，中國人壽（滬：６０１６２８）挫４﹒４％，中國人保

（滬：６０１３１９）、中國太保（滬：６０１６０１）瀉４﹒３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌２﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒２％。

四大行方面，中國銀行（滬：６０１９８８）跌３％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌

２﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

２﹒３％。至於其他銀行股，中信銀行（滬：６０１９９８）插水４％，光大銀行

（滬：６０１８１８）跌２﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒４％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌２﹒１％。

「中特估」行情無以為繼，官媒繼續為其解畫。《證券時報》刊文提出市場對「中特估」有

三個誤解：一是「中特估」等於把大型國有控股上市公司的估值拉起來，把「構建具有中國特色

的估值體系」完全功利化；二是認為「中特估」缺乏理論基礎和市場基礎；三是認為「中特估」

只強調中國市場和中國企業的獨有優勢，不考慮或者少考慮中國企業在全球市場的定位，很可能

與全球估值體系相悖。（ｅｙ）

