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AH股新聞

24/05/2023 10:50

《Ａ股焦點》中特估續回調，官媒：非每間中字頭公司市值都被低估

　　《經濟通通訊社２４日專訊》官方媒體繼續發文為「中特估」（中國特色估值體系）概念解
畫，Ａ股「中特估」概念股續回調，中國醫藥（滬：６０００５６）挫３﹒９％，中國鐵建
（滬：６０１１８６）挫３﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌３﹒５％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌２﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）、中國中鐵
（滬：６０１３９０）等均跌２％。
　　官媒文章稱，人們對於「具有中國特色的估值體系」存在三種誤解：第一種誤解是，搞「中
特估」，就是把大型國有控股上市公司的估值拉起來。文章指，並非每一家「中字頭」上市公司
的市值都是被低估的，每家公司因基本面不同而呈現不同的市值偏離度。
　　其他誤解還包括，「中特估」缺乏理論基礎和市場基礎；只強調中國市場和中國企業的獨有
優勢，很可能與全球估值體系相悖。
　　文章指，中國資本市場是缺乏長期主義，複製華爾街投資邏輯做法普遍，批評機構投資者缺
乏對核心資產、優質資產、有競爭力資產價值的認知。提出要加強機構投資者隊伍建設，完善大
型投資機構的公司治理、信用評價、外部監督、執法懲戒等運行機制，「讓主流機構在證券定價
上擔當起定盤星、壓艙石、領航者的角色」。
　
＊分析：高股息是本輪「中特估」估值修復行情推力＊
　
　　《上證報》則引述分析指，中特估概念不斷發酵的同時，高股息策略悄然佔據市場，成為投
資主線。數據顯示，上證紅利全收益指數作為上證紅利指數的衍生指數，今年以來漲幅
１２﹒７％，大幅跑贏上證綜指。
　　文章引述中金公司認為，高股息是本輪「中特估」估值修復行情的重要推力。未來隨著部分
因素變化，高股息風格或仍有超額收益，但不確定性也在增加。中郵證券表示，中特估背景下的
高股息策略將迎來轉機，更具投資價值。股息率本質上是估值類指標，與其他估值指標相同，一
樣會存在「低估值陷阱」。「中特估」能為高股息策略提供估值安全墊，也能提升企業的分紅意
願。（ｄｗ）

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