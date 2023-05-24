《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》中俄商務論壇昨日（２３日）在上海舉行

，國務院副總理何立峰出席論壇，宣讀國務院總理李強總理賀信並表示，中方願同俄方一道，落

實好兩國元首重要共識，推動雙邊貿易擴量提質，深化投資合作，提升互聯互通水平，促進工業

合作提質升級，加強農業合作，推動中俄合作持續向前發展。

俄羅斯總理米舒斯京出席論壇並致辭稱，今年中俄將能完成兩國元首確定的任務，將兩國貿

易額提升到２０００億美元。有俄方訪華高官表示，這意味著俄羅斯糧食會更多出口到中國，中

國品牌汽車將在俄實現本土化生產，今年俄對華能源供應量將增長約４０％，而中國人今後赴俄

旅游有很大概率獲得免簽待遇。



＊俄央行為超過７０％俄中貿易提供人民幣和盧布＊



俄外貿銀行行長科斯京昨日亦在上海宣布，俄央行已在儲備人民幣，並為超過７０％的俄中

貿易提供人民幣和盧布。

另據外媒報道，此次中俄商務論壇還邀請了受西方制裁的俄羅斯商人－－他們來自化肥、鋼

鐵和採礦等行業。外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上表示，中方一貫反對沒有國際法依據、

未經聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方

干擾和脅迫。

