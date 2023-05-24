《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府債務上限談判仍然陷入泥沼，為環球市場帶來波動，

滬深股市昨日（２３日）急跌過後，今早再低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２６％，報

３２３７﹒７點，深成指低開０﹒３３％，大部分行業板塊走低，軍工領跌。

內媒刊文指，部分省份近日迎來新一批新增地方政府債券限額下達，但不同於往年，由於當

前新增地方債提前批額度尚未用完，且債務限額從下達到開展發行工作存在時滯，新一批的新增

專項債限額或需等到６月中下旬才能發出，更多將可能在第三季發出，文章指反映出財政部門在

發揮新增專項債穩增長職能的同時，也在發力上有所保留，盡管有批評聲音指今年以來財政政策

力度不足，但財政部門已經在為下半年的穩投資、穩增長蓄足後勁。

中國國家主席習近平主持召開中央審計委員會第一次會議，會議要求聚焦統籌發展和安全，

密切關注地方政府債務、金融、房地產、糧食、能源等重點領域，牢牢守住不發生系統性風險底

線。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５６０，較上個交易日大跌２３４點子

，刷自２０２２年１２月１日近半年新低。官媒評論文章重申「人民幣匯率不會大起大落」，近

期外匯市場運行平穩，人民幣匯率波動在正常範圍內。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

