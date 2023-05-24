《經濟通通訊社２４日專訊》中國資本市場繼續上演「股匯雙殺」，人民幣中間價今日大跌
２３４點子，刷自２０２２年１２月１日近半年新低，Ａ股方面中特估概念繼續捱沽，拖累滬指
最多跌約１﹒２％至３２０６﹒７５點，三千二見危，不過半導體板塊先跌後拉漲，市況有所轉
佳，滬指半日跌幅收窄至０﹒４９％，報３２３０﹒４７點。
股市交投繼續於低位徘徊，兩市半日成交５０４１億元（人民幣．下同），但較上個交易日
（２３日）同時段回升５﹒４％。
最近網上流傳一份昆明城投專家的會議紀要，提到昆明市內財政已經沒有錢，幾大平台公司
幾個月沒發工資，甚至出現挪用專項債還舊債的情況，而同時網上還流出一份微信聊天紀錄，指
雲南省財政動用社保資金和公積金幫助城投平台兌付到期債券。不過昆明市國資委發聲明指，有
關內容都是不實信息，當局已經採取法律手段依法維護自身合法權益。
＊「中特估」自由落體，保險股暴跌＊
「中特估」概念繼續踏空行情，尤其是金融股跌幅慘烈。保險板塊方面，中國人保
（滬：６０１３１９）瀉４﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌３﹒７％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒８％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌１﹒５％；四大行方面，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒５％，
工商銀行（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌２﹒２％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌１﹒７％。
＊半導體莫名狂歡，中芯獨自下跌＊
在美國游說下，日本政府正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施，尼康、東京
電子等日本半導體設備製造商，今後向海外出口晶片設備或技術前，必須獲得日本政府的許可證
，以防止技術被用於軍事用途。如今三大半導體設備出口國之中，美國及日本已經落實出口管制
政策，而荷蘭雖然未正式推出管制措施，但位於荷蘭的光刻機龍頭ＡＳＭＬ早已無法向中國出口
ＥＵＶ光刻機，換言之中國生產高端晶片的能力已被嚴重限制。
半導體板塊今早曾經急跌，但盤中資金湧入，炒起「國產替代」狂歡，如富樂德
（深：３０１２９７）飆升兩成漲停，南大光電（深：３００３４６）升１１﹒１％，中船特氣
（滬：６８８１４６）升９﹒９％，晶瑞電材（深：３００６５５）漲９﹒４％，長光華芯
（滬：６８８０４８）升９﹒１％，上海新陽（深：３００２３６）升８﹒７％，不過作為國內
半導體龍頭的中芯國際（滬：６８８９８１），股價仍跌４﹒６％。（ｅｙ）
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