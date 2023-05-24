《經濟通通訊社２４日專訊》中國資本市場連日上演「股匯雙殺」，人民幣中間價今日大跌

２３４點子，刷自２０２２年１２月１日近半年新低，Ａ股方面中特估概念繼續捱沽，盡管半導

體板塊先跌後拉漲，但亦無補於事，中特估午後愈踩愈深，尤其是作為權重板塊的金融股跌勢慘

烈，導致滬綜指跌幅拉大至超過１％，最終滬綜指於接近全日最低位收市，挫１﹒２８％收報

３２０４﹒７５點，不僅接近穿三千二，還創下今年１月１６日以來股價新低。

深市表現同樣差勁，深成指今日跌０﹒８４％，報１０９２０﹒３３點同於最低位收市，創

去年１２月１６日以來新低，創業板指則軟０﹒３６％。

恐慌情緒稍有拉動股市交投，兩市全日成交８１２７億元（人民幣．下同），按日增加

６﹒１％，北上資金循陸股通淨流出近４５億元，連續兩日淨流出近１２５億元。



＊金融股一路向下，官媒發聲緩頰＊



人民幣貶值持續，「中特估」概念亦繼續踏空行情，尤其是曾集體創新高的金融股跌幅驚人

。保險板塊方面，中國人壽（滬：６０１６２８）挫４﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌４﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）瀉４％，中國平安（滬：６０１３１８）跌

２﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒４％。

四大行方面，中國銀行（滬：６０１９８８）跌３﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）

跌３﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌３﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

２﹒６％。至於其他銀行股，中信銀行（滬：６０１９９８）插水３﹒９％，光大銀行

（滬：６０１８１８）跌２﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒８％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌２﹒４％。

其他中字頭央企國企估值亦向下調整，中航產融（滬：６００７０５）挫４﹒４％，中國鐵

建（滬：６０１１８６）跌４％，中國國航（滬：６０１１１１）跌３﹒９％，中國建築

（滬：６０１６６８）走低３﹒３％，中國交建（滬：６０１８００）跌３﹒２％，中國化學

（滬：６０１１１７）跌２﹒９％，中信特鋼（深：０００７０８）跌２﹒７％。

「中特估」行情無以為繼更掉頭插水，官媒繼續為其解畫。《證券時報》刊文提出市場對「

中特估」有三個誤解：一是「中特估」等於把大型國有控股上市公司的估值拉起來，把「構建具

有中國特色的估值體系」完全功利化；二是認為「中特估」缺乏理論基礎和市場基礎；三是認為

「中特估」只強調中國市場和中國企業的獨有優勢，不考慮或者少考慮中國企業在全球市場的定

位，很可能與全球估值體系相悖。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５９﹒０９ －１﹒３８

上證綜合指數 ３２０４﹒７５ －１﹒２８ ３４２６﹒７７

上證Ａ股指數 ３３５９﹒２１ －１﹒２８

深證成份指數 １０９２０﹒３３ －０﹒８４ ４６００﹒１８

深圳創業板指數 ２２４５﹒２６ －０﹒３６

上證Ｂ股指數 ２８６﹒３０ －０﹒３０ ０﹒８３

深證Ｂ股指數 １１４４﹒４１ －１﹒６２ ０﹒７８

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