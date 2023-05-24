《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒２８％，報３３５９﹒２１點。

人民幣貶值持續，「中特估」概念亦繼續踏空行情，尤其是金融股跌幅慘烈。保險板塊方面

，中國人壽（滬：６０１６２８）挫４﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）跌近４％，中國

太保（滬：６０１６０１）瀉４﹒３％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒９％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌２﹒４％。

銀行股大跌，中國銀行（滬：６０１９８８）跌３﹒７％，建設銀行（滬：６０１９３９）

跌３﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌３﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

２﹒６％。中信銀行（滬：６０１９９８）插水３﹒８５％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌

２﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒８％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌

２﹒４％。

近日內地新型冠狀病毒疫情有增長趨勢，不過新冠藥物概念連升三日後回落，百奧泰

（滬：６８８１７７）跌５﹒９％，太極集團（滬：６００１２９）挫５﹒２％，康緣藥業

（滬：６００５５７）跌２﹒９％，貴州三力（滬：６０３４３９）跌超３％，海創藥業

（滬：６８８３０２）跌２﹒４％，復星醫藥（滬：６００１９６）跌超２％。（ｊｔ）

