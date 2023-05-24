《經濟通通訊社２４日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒８４％，報１０９２０﹒３３點

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在美國游說下，日本政府正式出台針對２３種半導體製造設備的出口管制措施，尼康、東京

電子等日本半導體設備製造商，今後向海外出口晶片設備或技術前，必須獲得日本政府的許可證

，以防止技術被用於軍事用途。半導體板塊今早曾經急跌，但盤中資金湧入，炒起「國產替代」

狂歡，如富樂德（深：３０１２９７）飆升兩成漲停，南大光電（深：３００３４６）升

８﹒７％。

乘聯會最新報告指出，初步推算５月狹義乘用車零售市場在１７３萬輛左右，環比增長

６﹒６％，同比增長２７﹒７％，其中新能源零售５８萬輛左右，環比增長１０﹒５％，同比增

長６０﹒９％，滲透率約３３﹒５％。新能源車概念股微升，陽光電源（深：３００２７４）升

２﹒６％，億緯鋰能（深：３０００１４）升０﹒５％。

財政部、國家電影局聯合發布公告稱，為支持電影行業發展，將階段性免徵國家電影事業發

展專項資金，自２０２３年５月１日至２０２３年１０月３１日免徵國家電影事業發展專項資金

。影視股走高，唐德影視（深：３００４２６）揚５﹒４％，華誼兄弟（深：３０００２７）升

０﹒７％，幸福藍海（深：３００５２８）升０﹒１％。（ｊｔ）

