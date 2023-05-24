《經濟通通訊社２４日專訊》乘聯會最新報告指出，初步推算５月狹義乘用車零售市場在

１７３萬輛左右，環比增長６﹒６％，同比增長２７﹒７％，其中新能源零售５８萬輛左右，環

比增長１０﹒５％，同比增長６０﹒９％，滲透率約３３﹒５％。

新能源車概念股今早微升，陽光電源（深：３００２７４）升２﹒３％，億緯鋰能

（深：３０００１４）升２﹒２％，拓普集團（滬：６０１６８９）升１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升０﹒８％，寧德時代（深：３００７５０）升０﹒７％，匯川技術

（深：３００１２４）升０﹒４％。



＊受去年低基數影響，４月狹義乘用車零售增５４﹒９％＊



乘聯會表示，隨著後疫情時代經濟逐步恢復以及價格戰熱度的逐漸消退，前期壓抑的消費需

求部分釋放，４月整體車市延續３月底態勢，持續修復。４月乘聯會狹義乘用車零售完成

１６２﹒４萬輛，受去年同期上海、長春疫情造成的低基數影響，同比增長５４﹒９％，環比增

長２﹒１％，呈逆季節性增長。新能源５２﹒５萬輛，同比增加８４﹒８％，滲透率３２﹒３％

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五一期間地方車展密集，車市維持較高熱度，廠家高優惠力度疊加地方促銷費政策，５月初

車市開局良好，市場人氣和成交明顯優於往年同期。ＲＤＥ延期政策正式落地，廠商清庫壓力緩

解，整體車市企穩。由於月初部分客戶需求提前釋放，五一節後終端客流、訂單轉淡，市場熱度

較大回落。（ｊｔ）

