《經濟通通訊社２４日專訊》地方財政問題一直是外界焦點，最近網上流傳一份昆明城投專

家的會議紀要，提到昆明市內財政已經沒有錢，幾大平台公司幾個月沒發工資，甚至出現挪用專

項債還舊債的情況，而同時網上還流出一份微信聊天紀錄截圖，提到昆明當地銀行領域專家的路

演要點，部分內容和會議紀要如出一轍，另外更指雲南省財政動用社保資金和公積金幫助城投平

台兌付到期債券。

不過昆明市國資委發聲明指，網上流傳的「昆明銀行口專家路演要點」和《昆明城投專家會

議紀要》都是不實信息，給昆明市國企和有關方面造成不良影響，為此當局已經採取法律手段依

法維護自身合法權益。



＊紀要：昆明土投２億債務，逾半由財政協調＊



昆明土投一筆２億元（人民幣．下同）的短融券於上周五（１９日）到期，最終成功兌付，

但網上流傳的昆明城投專家的會議紀要顯示，有關債務兌付的過程十分驚險：昆明土投募集到的

社會資金只有３０００萬元，土儲方面也只拿到了４０００萬元，剩餘的１﹒３億元竟然是由財

政部門協調當地另一家城投平台昆明交投所取得的，最終該筆短融券踩線兌付。至於昆明交投應

急錢的來歷，竟然是銀行對其發放的貸款，所以財政部門協調的做法事實上並不合規。

由於雲南是上海市的對點幫扶對象，紀要提到昆明產投、昆明城投和昆明滇投的三位董事長

由副市長帶隊前往上海，希望上海城投能借錢，但昆明這邊不會提供資產交換。



＊昆明多家城投被指欠薪多月＊



會議紀要提到，昆明財政問題十分緊張，昆明交投、昆明產投、昆明滇投和昆明軌交已經欠

發工資長達３至４個月，欠供應商的錢也沒有給，而商業銀行和國有銀行的貸款亦已展期，而非

標資產基本都在逾期狀態，而更大的問題在於，昆明城投未來半年到期債務仍超過２００億元。

會議中人認為昆明財政已經「沒有錢」，省級部門可能會有錢，但雲南副省長表明不會集全省的

錢來救助企業，因為此前省內援助康旅集團已經「抽了很多企業的血」，恢復較難。

會議又提到，昆明的新發專項債已經被挪用得太多，大部分用於還債，但新債還舊債是不被

國家當局允許的行為，「查下來會比較麻煩」。文件甚至提到，昆明城投平台債務問題「已經到

可能動用專項債和社保基金的情況」。

另外昆明滇投一筆１０億元超短融於本周一（２２日）到期，外電引述兩位債券持有人稱，

已於當晚收到債券本息。網傳的「昆明銀行口專家路演要點」指出，昆明滇投的兌付資金主要來

自省財政的錢，來源是社保資金和公積金。（ｅｙ）（ｚｚ）

