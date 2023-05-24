《經濟通通訊社２４日專訊》據《俄羅斯衛星通訊社》報道，俄羅斯總理米舒斯京２４日下

午在北京與中國國家主席習近平會面。報道引述習近平表示，當前中俄兩國關係保持高水平發展

，各領域合作穩步推進，已達成的協議正逐步實施，應繼續利用好合作的優勢。

米舒斯京則指出，俄羅斯和中國反對西方集體維護全球主導地位、利用非法制裁將自己意志

強加於獨立國家的企圖，會堅決抵制這些危險企圖，並為前進創造有利條件，邁向共同戰略目標

。他又稱，俄中政府一致同意加強政府首腦定期會晤的工作和機制，並將就今年年底舉行的下次

政府首腦定期會晤定下時間表。

米舒斯京還談到上午與中國國務院總理李強的會談，稱會談很有意義，雙方主張開闢有前景

的經貿合作新領域，以確保２０３０年前俄中關係達到全新水平。

報道指，米舒斯京與李強會面時表示，莫斯科與北京的關係正處於前所未有的高水平，相信

今年中俄不僅會提前完成兩國元首提出的將雙邊貿易額提高到２０００億美元的任務，還會超越

這一里程碑。米舒斯京並指出，俄羅斯和中國之間７０％的跨境結算已經以本國貨幣，即盧布和

人民幣進行。

李強則表示，中俄務實合作在持續穩定發展，前景廣闊，前途光明。中國願意支持兩國貿易

往來並開展互利合作，並願竭盡全力落實兩國協議。李強還稱，今年中俄貿易額大幅增長，增幅

已超４０％。（ｓｌ）

