《經濟通通訊社２４日專訊》據《上海證券報》記者統計，截至５月２３日，今年已有超過

１０家Ａ股房企被「戴帽」（被＊ＳＴ╱ＳＴ），遊走在退市邊緣。

報道指，僅５月４日、５月５日這兩天，Ａ股市場就有１１家房企上市公司「戴帽」。其中

，＊ＳＴ藍光（滬：６００４６６）、＊ＳＴ嘉凱（深：０００９１８）、＊ＳＴ宋都

（滬：６０００７７）、＊ＳＴ新聯（深：０００６２０）、＊ＳＴ中天（深：０００５４０）

等公司因２０２２年度經審計的期末歸屬於上市公司股東的淨資產為負值，或２０２２年度財務

會計報告被出具無法表示意見，或２０２２年度經審計歸屬於上市公司股東的淨利潤為負值且營

業收入低於１億元（人民幣．下同）等，被實施「退市風險警示」。ＳＴ世茂

（滬：６００８２３）、ＳＴ陽光城（深：０００６７１）、ＳＴ美置（深：０００６６７）等

公司因會計師事務所出具了否定意見的《２０２２年度內部控制審計報告》，或最近三個會計年

度扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均為負值，且２０２２年度審計報告顯示公司持續經營能

力存在不確定性等原因，公司股票交易觸及「其他風險警示」情形。

其中昔日「四川地產一哥」＊ＳＴ藍光已連續２０個交易日收盤價低於１元，很可能成為今

年首個從Ａ股市場退市的房企。＊ＳＴ藍光已於５月１０日起停牌，上交所將在其後１５個交易

日內作出是否終止股票上市的決定。今年４月，新力控股被港交所摘牌，成內地赴港上市房企首

例。



＊分析：房企盡快適應行業調整大環境或有救＊



業內人士分析認為，房企退市或被摘牌，主要反映出在行業調整的大環境下，一部分房企的

持續經營能力確實存在問題，但在整體地產企業中只佔較小比例。優勝劣汰是市場競爭的不二法

則，面對同樣的市場環境，企業能否盡快提高自身的適應能力並努力抓住潛在的市場機會，很可

能就決定了企業的進退去留。對行業而言，從舊發展模式過渡到新發展模式，也需要企業按照市

場導向積極調整經營方式，從而推動行業高質量發展。

有房企高管則指出，企業退市不等於企業關門結業，之後一般會回到三板市場，不再在「聚

光燈」下做事，可重新制訂發展計劃，重新進行債務結構調整。如果有一天企業的各項財務指標

得到改善，企業還有意願，回到主板也是有可能的。（ｓｌ）

