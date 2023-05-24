《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯塔斯社（ＴＡＳＳ）昨（２３日）引述消息人士報道，

中國政府歐亞事務特別代表李輝將於周五（２６日）訪問俄羅斯。

中國外交部發言人汪文斌本月１２日宣布，李輝１５日起出訪烏克蘭、波蘭、法國、德國及

俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。及後有消息稱，李輝會在訪問俄羅斯前增加一

站，到比利時布魯塞爾與歐盟官員會面。汪文斌１９日證實李輝應歐盟方面邀請，赴位於布魯塞

爾的歐盟總部訪問，強調中方願繼續勸和促談，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。

李輝已於１６－１７日訪問烏克蘭，期間與烏克蘭總統澤連斯基會面，並分別見烏總統辦公

廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴等官員。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意

見。當時庫列巴稱，烏克蘭不接受任何放棄領土，凍結衝突的提議。李輝則稱，化解危機沒有靈

丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願推動國際社會形成解決烏

克蘭危機的最大公約數，並將繼續向烏提供力所能及的幫助。（ｓｌ）

