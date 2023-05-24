《經濟通通訊社２４日專訊》２０２３世界動力電池大會將於下月８日至１１日在四川宜賓

舉行。在今日舉行的２０２３世界動力電池大會新聞發布會上，工業和信息化部裝備工業一司一

級巡視員苗長興表示，將加快推動動力電池產業高質量可持續發展，包括健全回收業務體系，加

快提升動力電池回收力度，出台新能源汽車動力電池回收利用管理辦法，支持退役電池柔性拆解

，培育壯大梯次和再生利用骨幹企業；加快構建動力電池系統全生命周期安全保障體系，修訂完

善新能源汽車和動力電池安全標準，實施實時動態監測預警和監管體系，健全動力建設安全事故

處理機制；加強頂層設計，加大動力電池產業的供給，明確下一階段發展重點和保障措施，研究

系列支持政策；加快構建大規模智能柔性製造體系，大規模提升動力電池裝備水平等。

苗長興又指出，近年來隨著新能源汽車產業的快速發展，中國動力電池產業在市場規模、技

術水平及產業鏈完整度等方面都取得了顯著進步。一是產業規模持續增長，今年前４月中國動力

電池裝車量累計９１ＧＷｈ，同比增長４１％。二是產業技術穩步提升，動力電池單體能量密度

從２０１２年的１３０ｗｈ╱ｋｇ提升至３００ｗｈ╱ｋｇ，系統能量密度超過２００ｗｈ╱

ｋｇ，處於國際領先水平動力；電池關鍵材料研發，單體電池設計，系統集成技術等綜合性能亦

全面提升。三是產業生態更加完善，正負極材料、電解液隔膜等關鍵主材全球出貨量高達７０％

以上；動力電池回收利用、梯次利用、材料再生等產業鏈體系持續延伸，累計建設動力電池回收

服務網點超過１４０００個，基本實現就地回收。（ｓｌ）

